自民党の総裁選について、林官房長官が16日に記者会見を開き、立候補する意向を表明する。林長官は16日午後に国会内で会見を開き、出馬の意向を表明する予定。総裁選に臨む思いなどを述べる見通しで、後日、改めて正式な出馬会見を開き、選挙で掲げる政策などを説明する方向で調整している。