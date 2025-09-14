[9.14 J2第29節](みらスタ)※19:00開始主審:松澤慶和<出場メンバー>[レノファ山口FC]先発GK 21 チェ・ヒョンチャンDF 4 松田佳大DF 5 喜岡佳太DF 76 磯谷駿MF 8 野寄和哉MF 17 田邉光平MF 20 河野孝汰MF 29 輪笠祐士MF 45 山本桜大MF 55 岡庭愁人FW 9 有田稜控えGK 26 田口潤人DF 6 キム・ボムヨンDF 49 峰田祐哉MF 7 三沢直人MF 28 小林成豪MF 36 西堂久俊MF 40 成岡輝瑠FW 13 宮吉拓実FW 34 古川大悟監督中山元気[ジェフユ