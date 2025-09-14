[9.14 J2第29節](NDスタ)※19:00開始主審:窪田陽輔<出場メンバー>[モンテディオ山形]先発GK 1 トーマス・ヒュワード・ベルDF 5 安部崇士DF 13 野嶽寛也DF 19 岡本一真DF 22 城和隼颯MF 21 田中渉MF 71 中村亮太朗MF 88 土居聖真FW 10 氣田亮真FW 25 國分伸太郎FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ控えGK 45 渋谷飛翔DF 15 川井歩DF 49 坂本稀吏也MF 14 坂本亘基MF 17 寺山翼MF 20 吉尾海夏FW 9 高橋潤哉FW 23 大森真吾FW 99 ベカ・
