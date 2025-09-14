プロ野球のファームは14日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計6試合が行われた。楽天は日本ハム戦（鎌ケ谷）に9―4で逆転勝ち。ゴンザレスが5回の同点1号3ランなど2安打、1番の育成選手・平良が4安打をマークした。先発・大内は4回6安打4失点で、2番手・宮森が1回1安打1奪三振無失点で4勝目（2敗）。日本ハム先発・山崎は5回8安打4失点。阪口が3回の4号ソロなど4安打2打点、宮崎が4回の2号ソロなど2安打、進