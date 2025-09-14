◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(14日、横浜スタジアム)巨人の赤星優志投手が初回で降板となりました。赤星投手は先頭の蝦名達夫選手にヒットを許すと、続く桑原将志選手にはデッドボールを与えます。さらに3番・筒香嘉智選手にボールが先行しフォアボールとなると、阿部慎之助監督がマウンドへ向かいました。球審からボールをもらい赤星投手の元へ行くと一言声をかけ、交代を告げました。2番手としてマウンドに上がった平内龍太投