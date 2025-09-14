平手友梨奈の新曲「失敗しないメンヘラの育て方」が、2025年10月より放送されるTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クールのエンディングテーマに決定した。「失敗しないメンヘラの育て方」は、恋愛を“栽培マニュアル”に見立てたユーモラスなラブソング。束縛や嫉妬もポップに歌い上げ、恋愛の裏にある純粋な愛情と可愛らしさを描いた楽曲に仕上がっている。© 鳴見なる・講談社／渡くんの××が崩壊寸前製作委員会鳴見な