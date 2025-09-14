結成27周年を迎えたTHE BACK HORNが、2026年1月からマニアックな曲のみのセットリストで構成されるイベント＜THE BACK HORN「マニアックヘブンツアーVol.17」＞の開催を発表した。＜マニアックヘブン＞はTHE BACK HORNのメンバー自らが企画と演出を手がける恒例イベント。これまでリリースしてきた楽曲から普段演奏することが少ない、かつアルバムのリード曲やシングルA面の楽曲は一切セットリストに含まれない「レア曲」が聴ける