MLB、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が5試合ぶりの特大ホームラン。2年連続50号の大台に王手をかけました。13日はサヨナラ負けで、連勝が4でストップしたドジャース。試合前にはホームラン、リーグトップを走るフィラデルフィア・フィリーズのシュワーバー選手（32）が4試合ぶりの51号を放ち、2位・大谷との差を3本に広げます。負けじと自らの一発でチームを勝利に導きたい大谷選手は第1打席、外のボールを逆らわず