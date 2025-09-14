2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』のクランクイン取材会が14日、栃木県大田原市の大雄寺で行われ、主人公・一ノ瀬りん役の見上愛が役衣装で登場した。『風、薫る』クランクイン取材会に出席した見上愛朝ドラ第114作となる『風、薫る』は、明治時代に看護の世界に飛び込んだ大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナース(正規に訓練された看護師)をモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、