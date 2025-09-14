ことし5月、自衛隊の航空機が墜落して隊員2人が死亡した愛知県犬山市の入鹿池に14日一日限定で献花台が設置されました。 【写真を見る】自衛隊機墜落の愛知県犬山市の入鹿池で安全祈願祭一日限定の献花台に花を手向ける10月から貸しボート営業再開 ことし5月、宮崎県の航空自衛隊・新田原基地所属のT4練習機が墜落して2人が死亡した入鹿池では安全祈願祭が執り行われ、入鹿池ボート組合や防衛省関係者、犬山市長