日向坂46が15thシングル「お願いバッハ！」を9月17日にリリースする。本作をもって約8年間のアイドル活動を締めくくり、グループを卒業する二期生の河田陽菜。同期や後輩から愛され続けた彼女に、卒業への思いを聞くとともに、河田を“推しメン”として敬愛してきた四期生の山下葉留花が、見送る者としての胸の内を語った。【写真】卒業を控える河田陽菜と、河田を“推しメン”と慕う山下葉留花■「自分をさらけ出せる」きっかけ