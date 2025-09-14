◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１４日・横浜スタジアム）巨人・赤星優志投手が３週間ぶりに先発するも、初回１死も奪えず右肩痛により降板した。先頭の蝦名に二塁打、桑原に死球、筒香にも四球を与えたところで阿部監督が２番手・平内への交代を決断。打者３人、わずか１２球でマウンドを降りる形となり「すみません」と頭を下げてベンチへ下がった。プロ４年目で最短降板となった。今季はここまで２１登板で６勝９