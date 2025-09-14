◆パ・リーグ楽天５―１ロッテ（１４日・楽天モバイル）楽天・鈴木大地が、２回無死満塁から先制の右犠飛でチームを勢いづけた。「とにかく結果を出したかった。本当はタイムリーを打ちたかったんですけど」と振り返りながら、「あの巨体で一生懸命走ってくれた。ルークのおかげです」と、身長１８８センチ体重１１７キロの体格で激走した三塁走者のボイトに感謝した。登録は内野手だが９月９日の西武戦から４試合連続左翼で