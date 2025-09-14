◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１４日・横浜）巨人・吉川尚輝内野手が１４日、右脇腹痛で出場選手登録を抹消された。吉川は今季、１０７試合に出場して打率２割７分７厘、３本塁打、３２打点。直近２試合はベンチスタートでそのまま欠場していた。阿部監督は１３日の試合後に「ちょっと無理させると今シーズンが終わってしまう状態ですので。本人は出たいでしょうけど、こちらが我慢させています」と説明していた。