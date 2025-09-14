◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１４日・甲子園）今季限りで現役を引退する中日・中田翔内野手がチームに同行し、試合前にフリー打撃を行った。１３日の広島戦で地元のマツダスタジアムを訪れたのと同じように、甲子園のファンにもあいさつ。打撃を終えると、大型ビジョンに「１８年間お疲れ様でした」と文字が映し出され、ファンの拍手に包まれた。大阪桐蔭高時代から輝いた場所。１年夏から本塁打を放ち、投手としても活