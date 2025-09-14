◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦高田勇仁―松本流星（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦は、負傷判定の結果、３―０で同級２位・松本流星（２７）＝帝拳＝が新チャンピオンとなり、同級１位・高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝は、５回途中の偶然のバッティングにより、担架で運ばれた。関係者によると、「意識はあるが、偶然のバッティングで