女子マラソンで７位入賞した24歳の小林香菜photo by AFLOSPORT【集団走よりも単独走のほうが気楽】日本女子マラソンに新たなヒロインが登場した。東京世界陸上の大会２日目、女子マラソンで小林香菜（大塚製薬）が粘りの走りを見せ、日本人トップの７位（２時間28分50秒）でゴール。日本勢としては、2019年ドーハ大会の谷本観月（７位）以来、３大会ぶりの入賞を果たした。レースはかなりのスローペースでスタート。選手た