MLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道連載08：大家友和 届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第８回は、独自のルートでメジャーの世界を生き抜いてきた大家友和を紹介する。過去の連載リスト〉〉〉【2000年に樹立した３Aでの完全試