９月13日、マニラ。バレーボール男子世界選手権（以下、世界バレー）の会場では、その名前がアナウンスされると、歓声のボリュームが最大限まで大きくなった。「YUKI！」泣き叫ぶような女性ファンの声が甲高く響いた。石川祐希の姿は町中の至るところにあった。世界バレーの大会広告では、彼はパネルの一角にいつも陣取っていた。14番のユニフォームを着た女性は少なくなく、フィリピンでは最も人気のあるバレーボール選手と