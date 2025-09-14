再来年4月に入学予定の子どもたちに向けたどこよりも早いランドセルの展示会が行われました。 【写真を見る】どこよりも早いランドセル展示会ターゲットは再来年4月入学の年中さん名古屋市内で開催 およそ80種類の色とりどりのランドセル。名古屋市内で開かれた展示会は、多くの親子連れで賑わい、思い思いのランドセルを背負う姿が見られました。 Q背負ってみてどう？「いい感じ」Q「背負いやすい？」「うん」訪れた