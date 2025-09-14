伝統の高級車ブランド「アストンマーティン」がベビーカーを作った？2025年9月9日、イギリスの高級車メーカーであるアストンマーティンが、ベビーカーを発表しました。これは同国の高級ベビーカーブランド「egg」との公式コラボレーションモデルで、実車さながらの作り込みに対して、SNS上でさまざまな反響が寄せられています。【実車みたいなホイールも！】これがアストンマーティンが作った「ベビーカー」です（写真で見る）