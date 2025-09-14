拓洋は、北海道虻田郡倶知安町ニセコひらふに、高級公衆温泉施設「ゆころ温泉」を2025年9月8日にプレオープンしました。 ゆころ温泉  プレオープン日： 2025年9月8日所在地： 〒044-0089北海道虻田郡倶知安町ニセコひらふ2条163-53設計： 中山眞琴氏(株式会社中山眞琴アーキテクツ)建築： 株式会社中山組設備： 羊蹄山を望む露天風呂、サウナ他 拓洋は、北海道虻田郡