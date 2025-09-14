◇プロボクシングWBA世界ミニマム級王座決定戦同級1位 高田勇仁(ライオンズ)＜12回戦＞同級2位 松本流星(帝拳)（2025年9月14日名古屋・IGアリーナ）世界初挑戦のWBA世界ミニマム級1位の高田勇仁（27＝ライオンズ）が2位・松本流星（27＝帝拳）に5回1分26秒にバッティングによる負傷判定0―3で敗れた。試合後に緊急搬送された。5回にアクシデントが起こった。偶然のバッティングによって高田が尻餅をついて倒れた。頭から