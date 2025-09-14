◇MLB ドジャース 13-7 ジャイアンツ(日本時間14日、オラクル・パーク)ドジャース・大谷翔平選手の49号HRの飛距離は、今季自身最長かつチーム最長となりました。大谷選手はこの試合に「1番・指名打者」で出場すると、3点ビハインドの3回にセンターへ特大のソロホームランを放ちました。打球速度114.8マイル(約184.7キロ)を記録したこの一発は、454フィート(約138.3メートル)の飛距離を計測。自身最長の476フィート(約145メートル)