世界ボクシング協会（ＷＢＡ）ミニマム級王座決定戦が１４日、名古屋市のＩＧアリーナで行われ、同級２位の松本流星（帝拳）が同級１位高田勇仁（ライオンズ）を負傷判定３―０で破り、世界初挑戦で王座を獲得した。５回、偶然のバッティングで高田の試合続行が不可能になり、負傷判定の末、松本が新王者になった。松本は兵庫県出身の２７歳。２０２３年にプロデビュー。２４年に日本同級王座を獲得し、プロ７戦目で世界王者に