【WWE】SMACK DOWN（9月12日・日本時間13日／バージニア・ノーフォーク）【映像】美女レスラー、危険なバク宙ダイブ“失敗”→悶絶の一部始終若手王者がまさかのミスを犯した。コーナー最上段から捨て身のムーンサルトを試みるも着地に失敗。後頭部を打ち付けてファンが騒然となった。注目を集めているのは元体操選手という経歴を持つ26歳の若手美女レスラー、ティファニー・ストラットンだ。