赤ちゃんの頃のコスモくんは階段を怖がっていて、兄犬アポロくんが降り方のお手本を見せても鳴くばかりでした。そんな当時のアポロくんが見せてくれた優しい姿や、現在のコスモくんの驚きの成長ぶりが反響を呼び、話題になりました。「優しいお兄ちゃん」「愛ですね～」と評判で、16万回以上再生されています。 【動画：階段を降りられない赤ちゃん犬に、兄犬が指導して…現在の『別犬並みのビフォーアフター』