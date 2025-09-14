「リンパまで広がっていた甲状腺がんを、手術ですべて切除してからは、ホルモン剤を飲みながら経過観察してきました。ここ半年、1年で数値は落ち着いてきています。仕事もフルで復帰していますが、体力は以前より落ちているので、夜はなるべく早く帰宅し、緊急対応は他の先生に任せています」【写真】痛々しい…術後、テープが貼られた首の傷口たまたま見つかった、女性に多いがんがんの緩和ケア医である廣橋猛先生（48）が、甲