ボクシング・ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦」（１４日、ＩＧアリーナ）同級２位の松本流星（帝拳）が５回１分２６秒、偶然のバッティングによる負傷判定で３−０で同級１位の高田勇仁（ライオンズ）に勝ち、王座を獲得した。試合はまさかの幕切れを迎えた。５回途中に途中で高田と松本がリング中央の打ち合いの中で偶然のバッティング。松本の頭が下から高田のあごに当たる形となり、高田がリング上に倒れた。高田は立