「大相撲秋場所・初日」（１４日、両国国技館）横綱大の里は新小結の安青錦を圧倒して白星発進した。横綱豊昇龍も平幕玉鷲に渡し込みで勝利。足を滑らせ一瞬、ヒヤリとする場面もあったが、最後は左手で相手の足を抱えるようにして倒した。大関琴桜は阿炎を押し出しで下した。大関とりの関脇若隆景が、平幕伯桜鵬に一方席に攻められ、押し出しで敗れた。先場所優勝の平幕琴勝峰は平幕若元春に黒星。立ち会いで左の押っつ