◇セ・リーグ巨人―DeNA（2025年9月14日横浜）巨人の4年目右腕・赤星優志投手（26）が14日に出場選手登録され、同日のDeNA戦（横浜）で今季22度目の先発登板。初回いきなり無死満塁としたところで早くも降板となった。5試合連続で岸田とバッテリーを組んでマウンドへ。だが、2022年9月3日（甲子園）以来1107日ぶりの対決となった相手先発右腕・藤浪に対して味方打線が初回3者凡退に倒れた、その裏だった。赤星は1番・