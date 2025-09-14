日本相撲協会は１４日、初日から休場した幕内尊富士（伊勢ヶ浜部屋）、十両遠藤（追手風部屋）の診断書を公表した。尊富士は「右上腕二頭筋腱（けん）断裂で１か月の安静加療、リハビリを必要とする」とされた。両膝を痛め、７月に右膝を手術した遠藤は左膝前十字靱帯（じんたい）損傷や半月板損傷などで１８日にさらに手術予定で、「術後約２か月間の入院加療を要する」とされた。