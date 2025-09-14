カナダ戦に向け調整する宮浦（右）、石川（中央）ら＝マニラ（共同）【マニラ共同】バレーボール男子日本代表は15日、世界選手権の1次リーグG組第2戦でカナダと戦う。14日はマニラで約1時間調整した。13日はトルコに0―3で完敗。第3セット途中で退いた宮浦（名古屋）は「素晴らしい内容のトルコをはね返すエナジーが足りなかった。次はもっと自分が決める気持ちで臨む」と力強かった。ティリ監督は「次に切り替えるしかない