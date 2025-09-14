福岡県筑後市で開かれた会合で発言する自民党の松山政司参院議員会長＝14日午後自民党の松山政司参院議員会長は14日、党総裁選で林芳正官房長官を支持する考えを示した。福岡県筑後市の会合で「閣僚経験が豊富だ。衆参両院で極めて不安定なときだからこそ、腰の据わったリーダーにこの難局を乗り越えるために活躍してほしい」と述べた。林、松山両氏は解散した岸田派に所属していた。松山氏は昨年の総裁選でも林氏を支援している