大の里が寄り倒しで安青錦を下す＝両国国技館大相撲秋場所初日（14日・両国国技館）横綱、大関陣がそろって白星発進した。横綱大の里は新小結安青錦を豪快に寄り倒し、先場所途中休場の横綱豊昇龍は玉鷲を渡し込みで退けた。大関琴桜は阿炎を押し出した。関脇勢は、大関昇進に挑む若隆景が伯桜鵬に押し出されて黒星スタート。霧島は王鵬を寄り切った。小結高安は熱海富士の寄りに屈し、先場所覇者の平幕琴勝峰は若元春に寄り切