洪水の時に川の水を一時的にため込んで、水位を調整する遊水地の着工式が熊本県人吉市で行われました。 着工されるのは人吉市の中神地区遊水地です。 国土交通省によりますと、中神地区遊水地の総貯水量は50万立方メートルと、一般的な25メートルプール1200個分ほどです。 中神地区は2020年7月の豪雨で広い範囲が冠水した球磨川沿いの地域です。 国は流域の治水策として川底の掘削や堤防の整備と合わせて、2