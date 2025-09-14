アメリカとの貿易協議に先立ち、中国はアメリカから輸入している半導体について調査を始めると発表しました。【映像】中国、アメリカから輸入の半導体を“ダンピング”調査へ中国商務省は「アナログ半導体」と呼ばれ、自動車や産業機械の信号のやり取りなどに使われる半導体に対し、不当廉売＝（ダンピング）の調査を始めると発表しました。江蘇省の業界団体からの申請に基づくもので、「2022年から2024年までにアメリカから