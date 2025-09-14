北朝鮮の金正恩総書記の妹・金与正氏は、15日から始まる日米韓の軍事演習などを非難し、対抗措置を警告しました。【映像】金与正氏、日米韓の軍事演習などを非難北朝鮮有事を想定し、米韓は15日からアメリカの核と韓国の通常戦力で対処する机上演習「アイアンメイス」を実施するほか、日米韓も海や空、サイバーなど、複数の領域の共同訓練「フリーダムエッジ」を展開する予定です。朝鮮中央通信によりますと、与正氏は13日付