長崎県を訪問している天皇皇后両陛下が、国民文化祭の開会式に出席されました。【映像】国民文化祭の開会式であいさつされる陛下「今年、被爆80年という節目を迎えたこの長崎の地で、全国各地で様々な文化芸術活動に取り組まれている方々を迎え、国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭が開催されることは大変意義深く、関係者の皆さんの尽力に対し、心から敬意を表します」（陛下）開会式のあと、両陛下は長崎県の歴史などを演技