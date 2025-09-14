熊本大学の半導体分野の研究と人材育成を進める施設が新たに完成しました。 新たにできたのは半導体の研究拠点「SOIL（ソイル）」と教育施設「D－Square（ディースクエア）」です。 2つの施設が入る建物は6階建てで、そのうち研究施設「SOIL」には東京大学や九州大学などの分室のほか熊本大学と共同研究する企業も入居する予定です。 また研究開発用の試作ができるクリーンルームが導入されています。