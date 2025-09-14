大好きな人とお付き合いすることになったら、男として「この恋のおかげで生まれ変わった」と思えるくらいの幸せを与えてあげたいもの。世の女性はどんなことを通じて「恋の効力」を実感しているのでしょうか。そこで今回は10代から20代の独身女性279名に聞いたアンケートを参考に「彼と出会えてよかった！恋は人を成長させると実感した理由」をご紹介します。【１】彼氏に「世界で一番好き」と言われて生きる自信がわいたから「も