大柄ボディの高性能SUVスバルは2022年からクロスオーバーSUVタイプのBEV「ソルテラ」を販売しています。翌2023年には北米市場でも販売を開始しましたが、2025年4月のニューヨークモーターショーでは、そのソルテラに続く新たなBEVが披露されました。【画像】超カッコいい！ これがスバル新型「“4WD”ワゴンSUV」です！（30枚以上）一体どのようなクルマなのでしょうか。ワゴン風ボディにクロスオーバーならではのタフなスタ