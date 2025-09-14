14日午後、愛知県豊田市の矢作川で人が溺れたと通報があり、警察と消防が捜索を続けています。14日午後1時半過ぎ、豊田市平戸橋町の矢作川で、近くにいた男性から「人が溺れた。川に沈み見えなくなった」と110番通報がありました。警察によりますと、当時、河川敷で外国人とみられる男女10人ほどがバーベキューをしていたということで、このうちの1人が溺れたとみられています。現場は平戸橋から南に100メ