ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が14日までに自身のインスタグラムを更新。へそ出しデニムコーデ姿を公開した。自身のインスタグラムでサングラスを着けたへそ出しデニムコーデショットを投稿。その上で「秋が近づいていて嬉しい」と記した。ネットでは「カッコいい」「スタイルよくて綺麗」「美人」「素敵な写真」などの声が上がった。