不登校への取り組みを紹介する、文科省生徒指導室の上久保秀樹室長補佐＝14日午前、宇都宮市NPO法人「登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク」（宮城県）は14日、宇都宮市のホールで今年の全国大会を開いた。文部科学省の担当者が講演で、不登校の小中学生が約35万人と過去最多だが、親が周囲に助けを求めるまでに時間がかかっているとし「一番身近で支える保護者に適切な情報を届けることが重要だ」と呼びかけた。オンラ