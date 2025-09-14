大相撲秋場所初日（１４日・両国国技館）――横綱大関は安泰。横綱２場所目の大の里は新小結の安青錦を力強く寄り倒し、初日を白星で飾った。横綱豊昇龍はいったんはバランスを崩しながら、玉鷲を辛うじて渡し込みで退けた。大関琴桜は阿炎を危なげなく押し出した。大関昇進がかかる関脇若隆景は伯桜鵬に一方的に押し出されて黒星発進。関脇霧島は王鵬を寄り切った。