バレーボール女子日本代表セッター・関菜々巳（26）が14日、イタリア・セリエAでのクラブシーズンに向けて日本を飛び立った。【一覧】世界バレー、女子は4位、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバーベスト4と成績を残した世界バレーを終えて、約一週間。この期間はある程度リフレッシュできたが「希望としてはもう少し休みが欲しかった」と笑顔をみせた。関は昨シーズン、初の海外挑戦でイタリア・セリエAの名門『イモコ・