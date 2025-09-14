軽音楽に取り組む高校生バンドに発表の場をと、高松市の商店街ではじめての音楽祭が開かれました。 【写真を見る】「商店街の空き地で音楽祭」香川県の高校・高専の7校から17バンドが参加「商店街軽音楽祭」 高松南部3町商店街などが商店街の空き地で開いた商店街軽音楽祭です。香川県の高校と高専合わせて7校から17のバンドが参加しました。普段発表の場が少ないという高校生たちはそのうっぷんを晴らすかのように熱い演奏を繰