80年代の最先端カルチャーだったパンク＆ニューウェーブ文化を最前線で捉え続けた雑誌『宝島』。新進気鋭のインディーズ系アーティストたちや彼らの斬新な手法を誌面で紹介し続けた元編集長が、いち雑誌から生んだ熱狂があった。【画像】キャプテンレコードのひな形となった「ヴァージン・レコード」立ち上げた実業家『いつも心にパンクを。Don’t trust under 50』より、一部抜