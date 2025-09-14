兵庫県香美町のトンネルで、車2台が絡む事故があり、3人が搬送されています。警察などは事故の詳しい状況を調べています。警察などによりますと、14日午後3時10分前、香美町にある「土生トンネル」で、北向きに進んでいた軽乗用車と南向きに進んでいた乗用車が正面衝突する事故があったということです。警察によりますと、この事故で軽乗用車に乗っていた40代男性ら2人と乗用車を運転していた1人の計3人がケガをして病院へ搬送され